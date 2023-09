Nieuwe asfaltlaag voor Kaya Aruaco op Bonaire

KRALENDIJK – De verbetering en het onderhoud van Kaya Aruaco, het volgende wegenproject op Bonaire, verliepen verrassend soepel. Gisteren begon de aannemer met het aanleggen van een nieuwe asfaltlaag, en tot onze verbazing is het werk vandaag al voltooid. Deze opmerkelijke mijlpaal werd aangekondigd door gedeputeerde Hennyson Thielman. De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens plan en naar tevredenheid, wat betekent dat fase één van het project om de weg tussen de wijk Hato en Nort’i Saliña te verbeteren, nu is afgerond.

Eerder deze maand kondigden gedeputeerde Hennyson Thielman van de directie Ruimte en Ontwikkeling en zijn collega-gedeputeerde Pablo ‘James’ Kroon het begin aan van de eerste fase van de werkzaamheden om de weg, die onder andere naar de vestiging van Curoil leidt, op te knappen en te onderhouden. Het belang van deze weg werd benadrukt, niet alleen voor de lokale bevolking en bedrijven die gas moeten kopen, maar ook voor de werknemers van het bedrijf die dagelijks over deze weg moeten reizen om op hun werk te komen. Vooral tijdens regenperiodes was deze weg onbegaanbaar. Gedeputeerde Thielman is verheugd over de afronding van de eerste fase, die zeker zal zorgen voor verbetering.

Met fase 1 nu achter de rug, kijken we uit naar de aankomende Fase 2, die wordt beschouwd als een voortzetting van de initiële inspanningen. Het is de bedoeling om in de tweede fase verdere verbeteringen en onderhoud aan Kaya Aruaco door te voeren tot aan de kruising met Nort’i Saliña. Binnenkort zullen meer details beschikbaar zijn over deze voortzetting van het project, aldus gedeputeerde Thielman.