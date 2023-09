Iron Order Motorcycle Club organiseert 25e Rally Bonaire

KRALENDIJK – Deze week organiseert de Iron Order Motorcycle Club Bonaire de 25e editie van de Rally Bonaire. De motorfietstocht is onderdeel van de festiviteiten rondom de Dag van Bonaire en kent dit jaar weer internationale deelnemers, waaronder rijders uit Canada en Texas.

Jairo Cornelis, de president van Iron Order MC, licht toe: “De rally begint officieel op dinsdag 5 september. Dan komen de motorrijders aan vanuit Aruba en Curaçao aan. In de avond is er een mogelijkheid tot inschrijving. Op woensdag, Dia di Boneiru, staat de eerste tocht gepland.” Naast lokale activiteiten zal er een divers programma zijn, dat zich uitstrekt tot zondag 10 september. “Op die dag maken we een speciale tocht en stoppen we bij Onima. Daar zal de nieuwe racebaan geopend worden, en er zal tevens een show plaatsvinden.”

Voor iedereen toegankelijk

Het evenement is bedoeld voor een breed publiek. “Het maakt niet uit welk type voertuig je hebt, of het nu een scooter, quad, Harley Davidson of sportmotor is. Je kunt ook gewoon met je auto deelnemen, maar dan wel gescheiden van de motorfietsen,” benadrukt Cornelis.

Veiligheid Voorop

Orlando Francisca, die het evenement al 25 jaar coördineert, roept op tot voorzichtigheid: “We vragen iedereen om zo veilig en rustig mogelijk te rijden. Als je niet betaalt, kun je niet meedoen.”

Internationale Deelname

“We hebben al mensen op Bonaire, en we verwachten ook vrienden uit Canada en Texas. De politie en de douane werken zoals ieder jaar mee, dus het belooft een groot succes te worden,” zegt Francisca.

Met deze 25e editie hoopt de Iron Order MC het evenement naar een hoger niveau te tillen en bij te dragen aan de lokale gemeenschap en het toerisme op Bonaire.