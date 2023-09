Benzine en diesel worden duurder op Bonaire

KRALENDIJK – Met ingang van 8 september 2023 worden de verkoopprijzen voor brandstof op Bonaire aangepast. Benzine en diesel worden 7 dollarcent per liter duurder.

De prijs van grote gasflessen (100 lbs) wordt verhoogd met 2,50 USD per cylinder. Kleine gasflessen (20 lbs) worden 50 dollarcent duurder. De kerosineprijs wordt verhoogd met 15 dollarcent per liter.

Nieuwe verkoopprijzen brandstof per 8 september 2023: Kleinhandelsprijs Omschrijving Actuele prijzen Aanpassing Per 8 september 2023 Periode verschil in USDcent/ltr Periode verschil In percentage Mogas95 (gasolin) USDcent/ltr 145.00 152.00 7.00 4.83% Gasoil (disel) USDcent/ltr 97.00 104.00 7.00 7.22% Kerosin USDcent/ltr 97.00 112.00 15.00 15.46% USD LPG 100 lbs USD/cyl 49.50 52.00 2.50 5.05% LPB 20 lbs USD/cyl 10.50 11.00 0.50 4.76%

De volgende aanpassing van de brandstofprijzen is op 13 oktober 2023.