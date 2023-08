Loterijstichting Bonaire op zoek naar nieuwe bestuursleden

KRALENDIJK – De Fundashon Wega di Number Bonaire (FWNB) is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Dat blijkt uit advertenties in diverse media van adviesbureau Linkels & Partners, die FWNB bijstaat met de werving- en selectie.

De nieuw te werven leden gaan bestuursleden vervangen die aan het eind van hun zittingstermijn zijn gekomen. Kandidaten dienen een opleiding te hebben op tenminste HBO-niveau en kennis op het gebied van onder andere financiën, Commercie, Governance of Compliance.

Goede doelen

FNWB is de lokale kansspelorganisatie van Bonaire, opgericht in het jaar 1992. De stichting sponsort diverse goede doelen, waaronder met name sport gerelateerde zaken. De doelen worden gesponsord met de winst die wordt gemaakt met de loterijverkoop.