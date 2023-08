Vacature Bestuurslid FWNB (toekomstig lid RvC)

De organisatie

Fundashon Wega di Number is de lokale kansspelorganisatie van Bonaire. Doelstellingen van de stichting zijn onder meer het verwerven van gelden door kansspelen, het uitbetalen van gemaakte winsten aan instellingen van algemeen nut en het dienen als adviseur van het Bestuurscollege, als het gaat om kansspelen op het eiland.

De functie

U begint uw taak als lid van het bestuur van de Stichting, waarbij u actief meewerkt aan het bepalen van het beleid en het toezicht op het correcte functioneren van de organisatie. In de komende periode zal het bestuursmodel veranderen, waarbij u gaat functioneren als lid van de Raad van Commissarissen van de organisatie. Uw belangrijkste taken daarbij zullen zijn enerzijds het houden van toezicht, maar ook het van advies dienen van de directie. Specifiek ziet u onder meer toe op het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving, maar ook op het feit of de organisatie haar maatschappelijke doelstellingen weet te behalen. U stelt, samen met uw collega’s een meerjarige strategie vast en bewaakt vervolgens de uitvoering daarvan.

Uw profiel

U bent maatschappelijk betrokken en u hebt hart voor charitatief werk. U bent enerzijds een generalist die in teamverband aspecten aangaande bedrijfsvoering integraal af kan wegen. Anderzijds vertegenwoordigt u specifieke kennis op het gebied van Financiën en Controle, Commercie, en/of Governance, Juridische Zaken & Compliance. U hebt een opleiding op ten minste HBO-niveau en bij voorkeur enige ervaring met, of althans inzicht in kansspelen en wat daar zoal bij komt kijken. U bent verder samenwerkingsgericht en u beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. U beschikt over behoorlijke persoonlijke competenties als het gaat om zaken als leiderschap, bestuurlijk inzicht, integriteit en oordeelsvorming. U bent, naast het Nederlands en Engels het Papiamentu machtig op tenminste B1 niveau.

Uw reactie

Spreekt deze rol u aan? Stuur dan een brief met CV vóór 14 september 2023 aan: Linkels & Partners T.a.v. drs. Harald Linkels via mail: [email protected]