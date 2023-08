Kattenogen moeten weg naar Rincon veiliger maken

KRALENDIJK- Op de weg van Kralendijk naar Rincon is de directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O) van het openbaar lichaam Bonaire (OLB), in het afgelopen weekeinde begonnen met de uitvoering van een proefproject met het doel de veiligheid en zichtbaarheid van de weg en het verkeer te verbeteren.

In opdracht van de directie R&O heeft het bedrijf D.S.G. Consultancy wegmarkeringen die op zonne-energie werken, zogenaamde ‘kattenogen’, en reflectoren aangebracht in het wegdek.

Als het project succesvol blijkt, zullen deze wegmarkeringen ook op andere wegen op het eiland worden ingezet, om de veiligheid in het verkeer op de wegen op ons eiland te verhogen, zegt gedeputeerde Hennyson Thielman. De proef is begonnen op bovengenoemde weg, het gedeelte bij de bocht in de Kaminda Onima en ter hoogte van Mangasina di Rei. De wegmarkeringen die op zonne-energie werken, verlichten in het donker de randen van de weg, wat de weggebruikers een beter zicht geeft in de avonduren.

Tevreden

Gedeputeerde Thielman is tevreden met de uitvoering van dit project. “Op deze wijze wordt getracht een passend antwoord te vinden op de roep uit de gemeenschap om iets te doen aan de verkeersveiligheid op het eiland. Als het project gunstige resultaten boekt, zullen ook andere wegen volgen”, aldus Thielman.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, hebben de medewerkers van de afdeling Buitendienst van de directie R&O ook meegeholpen. Het OLB maakt gebruik van verschillende bedrijven voor het uitvoeren van diverse proefprojecten. Daarbij is het belangrijk dat medewerkers van de afdeling buitendienst meehelpen, zodat zij ook ervaring kunnen opdoen met het uitvoeren van verschillende werkzaamheden, aldus gedeputeerde Thielman.