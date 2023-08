KRALENDIJK – Mensen met belangstelling voor het slavernijverleden kunnen vanaf nu terecht bij het Terramar Museum. Daar opende deze week een tentoonstelling over het slavernijverleden en het leven van de voorouders van veel inwoners van het eiland.

Er zijn verschillende items te bekijken, zoals kunst, historisch materiaal en projecties via schermen. Er is ook gelegenheid voor bezoekers om gedachten of kennis over het verleden te delen en meer te weten te komen.