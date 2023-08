Gedeputeerde Craane neemt kijkje bij logistiek achter bezoek cruiseschepen

KRALENDIJK – Gedeputeerde Jolinda Craane, verantwoordelijk voor onder andere Economie en Toerisme, heeft op woensdag een kijkje achter de schermen genomen om een beter zicht te hebben op het logistieke proces bij het bezoek van een cruiseschip aan het eiland.

Een van de logistieke coördinatoren, die onder meer het vervoer coördineert van de cruisespassagiers aan wal, nam de gedeputeerde mee naar verschillend locaties, zodat zij met eigen ogen kon zien hoe het daar aan toe gaat.

Onder andere zag Craane hoe de opzet is van het transport, hoe je een kaartje kunt kopen voor een toer over het eiland met bus of taxi en wat zoal het aanbod is voor de cruisetoeristen.

Tevreden

Craane zei na afloop van de toer tevreden te zijn met de informatie en de rondleiding. “Ik heb nu een goed beeld van hoe het systeem werkt als er een cruiseschip in de haven ligt”, aldus Craane.