Zonnepark Bonaire aangesloten op elektriciteit netwerk

KRALENDIJK- Volgens een nieuwsbrief van Bonaire Brandstofterminals (BBT) is het nieuwe zonnepark op het eiland inmiddels met succes op het elektriciteitsnetwerk aangesloten. Het zonnepark heeft momenteel een capaciteit van 1 megawatt.

De beperking van de capaciteit wordt bewust gedaan om het zogeheten ‘Grid Energy Management System’ (GEMS) optimaal af te stemmen. Het doel is om ervoor te zorgen dat dit regelsysteem soepel en efficiënt reageert op de wisselende opwekking van zonne-energie.

Met de aansluiting van het zonnepark op het netwerk zijn de eerste stappen gezet om hernieuwbare energie op grotere schaal te integreren in het elektriciteitnetwerk van Bonaire. Het GEMS systeem zal nu worden verbeterd en nauwlettend in de gaten worden gehouden om ervoor te zorgen dat het aandeel zonne-energie kan worden uitgebreid. Als alles volgens plan verloopt, zal de capaciteit stap voor stap worden verhoogd tot maximaal 6 megawatt.

Subsidie

BBT investeert 10 miljoen euro in het zonnepanelenpark, afkomstig van subsidie vanuit het ministerie van EZK. De distributie van stroom blijft in handen van WEB. De betrokken partijen zijn optimistisch over de ontwikkeling van het zonnepark.