Dekkingsgraad Pensioenfonds CN nog weer wat verder gegroeid in juli

In de maand juli is de dekkingsgraad van Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) weer wat verder gegroeid. Per eind juli bedroeg deze ruim 126%.

Het pensioenfonds heeft sinds een aantal maanden de wind in de zeilen door de wereldwijd nog steeds oplopende rentes. Daarnaast boekte het fonds afgelopen maand ook een bescheiden winst op haar beleggingen.

Indexering

Inmiddels heeft het bestuur van PCN besloten de pensioenen van de deelnemers per 1 september 2023 met 3% te indexeren. Deze indexatie zal een weerslag hebben op de dekkingsgraad die afgelopen maand nog bereikt werd.

Aan het eind van het jaar beslist het bestuur of er per 1 januari 2024 weer een indexatie wordt toegepast.