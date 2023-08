Gedeputeerde Craane neemt gepensioneerden mee uit eten

KRALENDIJK- Gedeputeerde Jolinda Craane heeft 5 gepensioneerde mee uit eten genomen. Als blijk van waardering ontvingen de gepensioneerden, die het etentje als prijs wonnen op de Dag van de Gepensioneerden, een certificaat.

Volgens een persbericht van het Openbaar Lichaam is het idee de gepensioneerden in het zonnetje te zetten. “Een mooie manier om hun inzet en werk gedurende hun loopbaan te eren. Het is belangrijk om mensen bewust te maken van de waarde die gepensioneerden hebben bijgedragen aan de gemeenschap van Bonaire en hen te laten voelen dat hun inspanningen worden geapprecieerd”, zegt Craane.