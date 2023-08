Reef Renewal Bonaire plaatst twee drijvende koraalkwekerijen

KRALENDIJK – Deze week zal Reef Renewal Foundation Bonaire twee drijvende koraalkwekerijen plaatsen bij Oil Slick Leap. De komende weken zullen deze uniek ontworpen kwekerijen de thuisbasis vormen voor larven van Acropora-koraal. Zij worden gekweekt totdat ze klaar zijn om te zwemmen, zich te vestigen en uit te groeien tot volwassen koloniën.

Om ervoor te zorgen dat deze koraallarven de best mogelijke overlevingskansen hebben, wordt iedereen verzocht om minstens twee meter afstand te houden van deze drijvende kwekerijen. Ook moet er vermeden worden om onder de kwekerijen te zwemmen of duiken. Luchtbellen of overmatige golfbewegingen kunnen de larven doden. Daarnaast wordt aan bootgebruikers gevraagd om meer afstand te houden en hun snelheid te verminderen. Dit is om golven en chemicaliën rond de kwekerij te minimaliseren.

Iedereen wordt vriendelijk verzocht om elke onregelmatigheid die het project in gevaar zou kunnen brengen – zoals een leeglopende kwekerij, verstrengeld afval of zwemmers/duikers – te melden bij [email protected] of via Facebook/Instagram.