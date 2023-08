Recompressietank op Bonaire weer in gebruik

KRALENDIJK – De recompressietank op Bonaire is, sinds de komst van een nieuwe arts, weer in gebruik.

De Stichting Recompressietank Bonaire kwam zonder duikarts te zitten na de pensionering van dr. van der Vaart in het begin van dit jaar. Ondanks intensieve inspanningen om een nieuwe arts te vinden mislukte dit en ging de tank op 20 februari tijdelijk dicht.

Het bestuur van de stichting betreurde deze beslissing, maar erkende dat het de 24/7 service niet kon waarborgen voor patiënten.

Inmiddels is de tank, met de komst begin juli van recompressieduikarts dr. Lucia Rodrigues, weer volledig operationeel.

Dr. Lucia Rodrigues, afkomstig uit Brazilië, is een bevlogen arts met een passie voor mensen en de zee. Terwijl ze zich specialiseerde in Infectious and Tropical Diseases medicine, ontwikkelde ze zich ook als recreatieve duiker. Na zelf hypothermie tijdens een duik te ervaren, wilde Rodrigues meer leren over veilige duiktechnieken en reddingsduiken. Nu is ze gespecialiseerd in duik- en hyperbare geneeskunde en Medische Redding.