Nieuwe eigenaar voor Bondigro Supermarket

KRALENDIJK – Vanaf dinsdag mag Bonaire Discount Grocery B.V. zich de nieuwe eigenaar noemen van Bondigro Supermarket. Met ingang van 1 augustus zal de nieuwe eigenaar de missie van de vorige eigenaren voortzetten en zich inzetten om boodschappen op Bonaire betaalbaar te houden.

De nieuw benoemde eigenaar, Bonaire Discount Grocery B.V., is een dochteronderneming van Sapias Holding B.V., die al verschillende ondernemingen drijft in met name de horeca.

Met hun brede ervaring in de sector, kijken de leiders er naar eigen zeggen naar uit om de bestaande operaties van Bondigro Supermarket verder uit te bouwen. “Wij zijn bijzonder blij dat het huidige team van de supermarkt aan boord blijft. Dit betekent dat klanten kunnen blijven rekenen op de vertrouwde gezichten in de winkel”, aldus een persverklaring op maandag.