Bonairiaanse student promoveert aan de Universiteit van Amsterdam

KRALENDIJK – De 26-jarige Dylan van Arneman haalde zijn VWO-diploma moeiteloos bij Liseo Boneriano. Hierna ging hij studeren in Amsterdam. Inmiddels heeft hij zijn master al op zak en nu is hij bezig met promoveren. We Connect interviewde hem over zijn studieloopbaan.

Dylan bestudeert het allerkleinste om het allergrootste te begrijpen. Hij is aan promoveren binnen de subatomaire fysica. “Wij kennen zo’n 5% van het heelal; er valt nog heel veel te ontdekken.” Een gesprek met een Bonairiaans talent over de schoonheid van kennis. Locatie: het Amsterdamse Science Park.

Bonaire

Dylan heeft een Bonairiaanse vader en een Nederlandse moeder. Zijn wieg stond in Amsterdam. Toen hij vier jaar was, verhuisde het gezin naar Bonaire. “Mijn ouders werkten beiden in het onderwijs en mijn vader wilde graag terug.”

Wis- en Natuurkunde

Het VWO op de Scholen Gemeenschap Bonaire (Liseo Boneriano) doorliep Dylan moeiteloos en rond zijn 14e begon hij zijn passie voor wis-en natuurkunde te ontdekken. Vakken die voor veel leerlingen moeilijk zijn maar Dylan had een goede leraar die hem enthousiast maakte: “Je kunt het in real life gebruiken; hoelang duurt het om een bal te laten vallen? Ik wil álles weten!”

Amsterdam

Tijdens de studiereis naar Nederland in 5 VWO viel de keuze op Amsterdam. “De enige wereldstad van Nederland met een internationale sfeer en die leuke combinatie tussen oud en nieuw.” Hij schreef zich gelijk voor een kamer en kon zo zijn hele studietijd op de Campus Diemen Zuid wonen. Deze zomer verhuist hij met zijn boezemvriend naar Amsterdam Zuidoost. “We maken er een gezellige hangout van voor vrienden.” Dat vriendengroepje waarmee hij indertijd naar Nederland kwam, dat heeft hij nog steeds.

Taal

Dylan moest wennen aan het Nederlands dat hij in Nederland voortdurend moest spreken. “Het was voor mij een formele taal die ik met mijn ouders of leraren sprak. Het kostte mij moeite om mijzelf te zijn en mijzelf goed uit te drukken.” Hij bleef in het begin in zijn Bonairiaanse bubbel maar maakte via zijn studievereniging Nederlandse en internationale vrienden.

Brak

Ook de sociale codes waren anders dan in Bonaire. Dylan noemt het bier drinken dat onder Hollandse studenten populair is. Hij lacht er nu om; een uitdrukking als ‘brak zijn’ (een kater hebben) kreeg hij onder de knie. “Je moet niet bang zijn om iets nieuws te doen. Ga sporten, probeer een dansles, doe iets!”

Promoveren

Waarom promoveren, onderzoek doen, terwijl hij al een mooie master Physics & Astronomy master op zak heeft? Nieuwsgierigheid drijft hem en ook het plezier om zijn kennis met anderen te delen. Dylan promoveert aan de Universiteit van Amsterdam (Uva) en aan het Nikhef, het Nationaal instituut voor subatomaire fysica. In 2025 hoopt hij zijn promotie af te ronden, gevolgd door een baan als docent op een universiteit met ruimte voor onderzoek. Dylan buiten bij Sciencepark.

Eilandskind

Natuurlijk, zijn hart ligt in Bonaire “maar het ligt er niet vast” voegt Dylan toe. Hij inspireert graag anderen en pleit ervoor dat er meer mensen van kleur actief worden in de wetenschap. “Wij Caribische mensen kijken anders naar de wereld; ook dát perspectief is waardevol.” Als voorbeeld noemt hij de grote betrokkenheid bij elkaar; binnen een familie of een gemeenschap.

Sterren

Bonaire is bovendien een geweldige locatie voor natuurkundig onderzoek. “Denk aan de sterrenhemel die je zo goed kan zien op het eiland. Of de vele magnetische stenen.” Kortom, natuurkunde is cool en opent jouw ogen voor de wereld, als het aan Dylan ligt. Laat hem die ambassadeur maar zijn: “Ik blijf graag betrokken bij Bonaire.”