Consternatie over hoge stroom rekeningen Bonaire

KRALENDIJK- Op Bonaire zijn de afgelopen dagen veel burgers opgeschrikt door wat zij omschrijven als veel hogere rekeningen voor stroomverbruik, dan waar zij normaal aan gewend zijn.

Een post op sociale media over de hoge rekeningen op vrijdag werd binnen korte tijd meer dan 300 keer geliked, terwijl veel mensen ook aangaven een veel hogere rekening in de bus te hebben gekregen, vergleken bij de maanden daarvoor.

Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) zegt op vragen van ABC Online Media dat het hogere stroomverbruik veroorzaakt kan zijn door het zeer warme weer van de afgelopen maanden. Volgens de stroomdistributeur zou dat kunnen leiden tot een verbruik wat wel 20 tot 25% hoger ligt dan normaal.

Sommige afnemers maken bij Bonaire.nu echter melding van rekeningen die wel bijna dubbel zo hoog zijn als in de maanden daarvoor. De waarnemingen lopen echter sterk uiteen. Er zijn ook klanten die zeggen geen hogere rekening te hebben ontvangen, terwijl ook gebruikers van het pre-paid PagaBon systeem aangeven dat het stoomverbruik gelijk is gebleven.

Melden

Een woordvoerder van WEB raadt klanten aan melding te maken bij het energiebedrijf in gevallen waarin het stoomverbruik opvallend is gestegen. “Alleen als klanten ons benaderen en de rekeningen voorleggen, kunnen we kijken of het echt gaat om onverklaarbare verschillen”.

Klachten over de hogere rekeningen kunnen ook worden voorgelegd door een e-mail te sturen naar [email protected]