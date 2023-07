Werkzaamheden aan Sunset Beach Park verlopen voorspoedig

KRALENDIJK – De werkzaamheden voor de bouw van een publiek recreatiepark bij Sunset Beach, tussen Chogogo Beach Resort en Den Laman Condominiums, verlopen zeer voorspoedig. Volgens Bonaire Overheidsgebouwen (BOG), onder wiens auspiciën de aanleg loopt, is er sinds de aftrap van het project in februari flinke vooruitgang geboekt.

Zo is de aanleg van de infrastructurele constructie van het park zo goed als klaar, zijn er pijpen voor afwatering en riolering gelegd en zijn de voorzieningen voor elektriciteit en die voor internet aangelegd. Daarnaast wordt er gewerkt aan het strandgedeelte. Het diabaas aan het water is op verzoek van de Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA) uitgegraven, om te voorkomen dat deze in de zee terecht komt. De komende weken zullen de betonnen keerwanden worden gegoten om de kust verder te kunnen beschermen. Ook zijn koraalstenen geplaatst, die door Cargill zijn geschonken.

Het Sunset Beach Park zal bij oplevering in 2024 een groot aantal faciliteiten te bieden hebben zoals een sleephelling, een helling voor personen met lichamelijke beperkingen om gemakkelijk de zee in te gaan, palapa’s, kiosken en openbare toiletten. Met plekken om te barbecueën en oefeningen te doen worden ook moderne, duurzame en toegankelijke recreatiemogelijkheden gerealiseerd. Adely Susana-Jansen, directeur van Bonaire Overheidsgebouwen NV (BOG) zegt blij te zijn met de voortgang van het project: “Bonaire kan binnenkort trots zijn op een supermooi en modern park. Ik ben verheugd om te kunnen zeggen dat we in de uitvoering van dit project ook rekening hebben gehouden met al onze natuurwetten op Bonaire ter bescherming van het milieu en ons onderwaterpark.”

Verfraaiing

Susana-Jansen benadrukt verder dat vooral duurzame en milieuvriendelijke materialen worden gebruikt en dat er een goede samenwerking is tussen alle partijen waaronder STINAPA, het openbaar lichaam Bonaire (OLB), WEB, TELBO, de hoofdaannemer Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij N.V. (BWM), onderaannemers Elektropro B.V. en APA Construction N.V. BOG heeft naast het Sunset Beach Park nog meerdere projecten lopen ter verfraaiing van het eiland.

Zo is er onlangs een tuintje aangelegd voor Sporthal Jorge Nicolaas aan de Kaya Amsterdam en is BOG in samenwerking met INDEBON bezig om het beheer van de sporthal verder te professionaliseren. Tevens is recentelijk door BOG bij het OLB een verzoek ingediend om de rotonde van Hato tegenover het park te mogen beheren, zodat ook die volledig opgeknapt en bijgehouden kan worden en één mooi geheel zal vormen met het park.