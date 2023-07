Gedeputeerde Thielman opent cursus voor veehouders bij LVV

KRALENDIJK – Op vrijdag heeft gedeputeerde Thielman de eerste cursus voor veehouders geopend bij de Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

De cursus leert veehouders hoe zij de nieuwe oormerk kunnen gebruiken om hun beesten in de computer bij te houden. Met het nieuwe systeem kan de veehouder de geschiedenis van zijn dieren bijhouden. Hierdoor is er inzicht van wie de ouders zijn, of en wanneer ze ziek zijn geweest maar ook in wanneer het beest naar de dierenarts moet.

Ook wordt verwacht dat de nieuwe oormerken een belangrijke stap kunnen zijn in het tegengaan van diefstal. Bij diefstal kan precies worden aangegeven welk dier mist en kan de veehouder ook de bijbehorend foto laten zien.