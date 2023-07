Rotary Club Bonaire ondersteunt armoedebestrijding op het eiland

KRALENDIJK – Rotary Club Bonaire schenkt vijfduizend dollar aan Unkobon ter ondersteuning van het vestigen van een gelijkwaardig sociaal minimum, vergelijkbaar met dat in het Europese deel van Nederland. Ondanks de overheidsverantwoordelijkheid van Nederland sinds 2010, blijft armoede het urgentste maatschappelijke vraagstuk op Bonaire. De situatie is zo ernstig dat Unkobon de Staat der Nederlanden vorig jaar heeft aangeklaagd om een sociaal minimum gelijkwaardig aan dat van het Europese deel van Nederland in te stellen.

Armoede is de laatste jaren schrikbarend toegenomen op Bonaire. Ongeveer veertig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Opmerkelijk is dat de Nederlandse Staat een sociaal minimum heeft ingesteld om armoede in het Europese deel van het land te bestrijden, terwijl dit voor de BES-eilanden Bonaire, Saba en Statia nog steeds ontbreekt.

Unkobon heeft in 2022 een rechtszaak aangespannen tegen de Staat der Nederlanden met als doel het vestigen van een sociaal minimum gelijkwaardig aan dat van het Europese deel van Nederland. De beweging wordt breed ondersteund door de Bonairiaanse gemeenschap.

Harry Somers, vertegenwoordiger van Unkobon, heeft de donatie tijdens een ceremonie in ontvangst genomen. Hij heeft ook een gedetailleerde uitleg gegeven over de lopende rechtszaak en de Rotary Club bedankt voor hun gulle bijdrage.

De Rotary Club Bonaire blijft zich inzetten voor de lokale gemeenschap en hoopt met hun donatie bij te dragen aan het realiseren van een sociaal minimum op het eiland, dat gelijkwaardig is aan dat van het Europese deel van Nederland.