Politie meldt aanrijdingen en arrestaties

KRALENDIJK – Tussen 12 en 17 juli vonden verscheidene politie-incidenten plaats, waaronder aanrijdingen en arrestaties voor rijden onder invloed en heling. Meerdere betrokkenen bleken niet over een geldig rijbewijs of verzekering te beschikken. Ook is een scooter gestolen vanaf de Kaya Hermandad.

Op zondag 16 juli was er een botsing tussen een auto en een scooter op de Kaya Industria. De scooterbestuurder moest per ambulance naar het ziekenhuis voor medische zorg. Bij controle bleek de autobestuurder geen geldig rijbewijs of verzekeringsbewijs te hebben. Zijn auto is in beslag genomen.

Diezelfde nacht hield de politie drie mannen aan voor rijden onder invloed. Op de Kaya Nikiboko Zuid werd een 42-jarige man gearresteerd nadat hij tegen het verkeer in had gereden en alcohol bleek te hebben gedronken. Ook op de Kaya Macario (Cai) Sint Jago werd een dronken bestuurder aangehouden, een 44-jarige man. De derde aanhouding betrof een 35-jarige man, die slingerend op de weg werd gespot en na een blaastest ook onder invloed bleek te zijn.

Op dezelfde dag, maar dan in de ochtend, arresteerde de politie twee mannen op de Kaya Aguila wegens heling. Een 25-jarige en een 18-jarige man werden betrapt terwijl ze met een gestolen scooter bezig waren.

De diefstal van deze scooter werd een dag eerder, op zaterdag 15 juli, gemeld. De zwarte/grijze Senzo scooter met kenteken MF-3380, was ondanks stuurslot vanaf een uitgaansgelegenheid aan de Kaya Hermandad ontvreemd. Deze zaak is nog in onderzoek.

Op woensdag 12 juli botsten twee auto’s frontaal op elkaar bij de Plaza Fraternan di Tilburg. De bestuurder die vanaf de rotonde richting Kaya Korona reed, kon een op hem afkomende auto niet ontwijken. Bij controle bleek dat deze tegenpartij geen rijbewijs had. Een proces-verbaal is opgemaakt.