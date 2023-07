Watersaluut bij eerste landing ATR-vliegtuig WINAIR

KRALENDIJK – Kort na het middaguur op zondag is WINAIR’s eerste ATR-vliegtuig, met de registratie PJ-WIF, geland op Flamingo Airport Bonaire.

De vlucht werd verwelkomd door onder meer gedeputeerde van Economie en Toerisme, Jolinda Craane, luchthavendirecteur Maarten van der Scheer, Miss Tourism Bonaire, vertegenwoordigers van Tourism Corporation Bonaire (TCB) en de lokale pers.

Tijdens een bijeenkomst in de Tecno bar ter gelegenheid van de eerste vlucht, zei Craane blij te zijn met de hervatting van de geplande WINAIR-vluchten. “Dit is goed nieuws voor zowel onze toerismesector als onze inwoners die naar Curaçao of de Bovenwindse eilanden willen reizen.” Van der Scheer en Mercera uitten gelijke sentimenten. Na de officiële ceremonie, waarbij geschenken werden uitgewisseld tussen de gedeputeerde en de Station Manager van WINAIR op Curaçao, Steve Sloop konden aanwezigen onder genot van een hapje en drankje nader met elkaar in gesprek.

Twee keer per week

De vluchten van St.-Maarten naar Bonaire via Curaçao zullen twee keer per week worden uitgevoerd, namelijk op donderdag en zondag. Het ATR-42-vliegtuig heeft 50 stoelen aan boord. Vluchten kunnen online worden geboekt, via lokale reisbureaus of bij de balie van Air Handling Services Bonaire op de luchthaven.