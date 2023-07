Politie Caribisch Nederland waarschuwt voor onnodige noodoproepen door spelende kinderen

KRALENDIJK – Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) waarschuwt ouders en verzorgers van kleine kinderen voor het toenemend aantal noodoproepen afkomstig van kinderen die spelen met mobiele telefoons. Deze stijging is opgemerkt nu de zomervakantie is aangebroken en kan leiden tot vertraging in het bereiken van centralisten bij echte noodsituaties.

De centrale meldkamer van de politie ontvangt in deze vakantieperiode een groeiend aantal telefoontjes van spelende kinderen. Centralisten besteden veel tijd aan het beantwoorden van deze oproepen en moeten vervolgens beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van een noodsituatie. Dit kan ervoor zorgen dat mensen die werkelijk in gevaar zijn of dringend hulp nodig hebben, moeite hebben om een centralist te bereiken.

Simkaart

KPCN benadrukt dat zelfs mobiele telefoons zonder simkaart nog steeds noodnummers kunnen bellen. De politie roept ouders en verzorgers daarom op om alert te zijn wanneer zij hun kinderen met mobiele telefoons laten spelen.