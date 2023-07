Fundashon Alzheimer Bonaire verzorgt online cursus

WILLEMSTAD – Fundashon Alzheimer Bonaire als eilandscoördinator voor Bonaire is een samenwerking aangegaan met Maastricht University “Academisch Werkplaats Ouderenzorg” Limburg voor een project genaamd DEDICATED ( Desired Dementia Care Towards End of Life). Dit is een onderzoeksproject uit Nederland, gericht op de verbetering van palliatieve zorg voor mensen met dementie.

Palliatieve zorg wordt verleend aan mensen met een ongeneeslijke aandoening, zoals dementie. Het doel van deze zorg is om de kwaliteit van leven te verbeteren, ook in de laatste levensfase. Verschillende zorgorganisaties op de ABC-eilanden nemen deel aan en werken aan het verbeteren van de palliatieve zorg voor mensen met dementie. Het project DEDICATED ABC -eilanden kan daarbij helpen.

Afgelopen woensdag is de eerste online training DEDICATED Ambassadeurs van start gegaan met deelname van drie kandidaten voor Bonaire, maar ook met deelnemers op Curaçao en Aruba. De kandidaten vertegenwoordigen Fundashon Mariadal/Kas di Kuido, Kas Falmboyan Hospice en FAB ,de tweede online les volgt op donderdag 3 augustus 2023, gevolgd in november met training voor de trainers met fysieke aanwezigheid van de DEDICATED Team uit Nederland.

Het bestuur van Fundashon Alzheimer Bonaire is trots om te kunnen zorgen voor meer innovatie in de zorg op Bonaire, door haar zorgmedewerkers de gelegenheid te bieden kennis en kunde te verwerven om zo in staat te zijn kwalitatieve zorg te bieden ter verbetering van de kwaliteit van leven van onze zorgvragers.