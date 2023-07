Flinke investering in bagageband Flamingo Luchthaven zal leiden tot betere klantbeleving

KRALENDIJK – Op maandagochtend mocht de pers een kijkje nemen achter de schermen bij de Flamingo Luchthaven, waar hard wordt gewerkt aan de installatie van een nieuwe bagageband.

Volgens directeur Maarten van der Scheer moest de band om twee redenen worden vervangen: De bestaande band was inmiddels al aardig oud en daarnaast inmiddels veel te klein. Hoewel de luchthavendirecteur geen exact bedrag wil noemen als het gaat om de investering die de vervanging met zich meebrengt, gaat het om enkele tonnen.

De werkzaamheden zullen zo’n vier weken in beslag nemen, waarvan de helft inmiddels voorbij is. Een ploeg uit Canada is bezig om de nieuwe band in de aankomsthal te installeren. De band wordt 10 meter langer, dan de oude. Volgens Van der Scheer gaat dat veel uitmaken. “Het gaat niet alleen om het voor de passagiers zichtbare gedeelte, maar ook aan het gedeelte dat niet voor de passagiers zichtbaar is. Door meer ruimte kan de bagage sneller op de band worden geladen en daar door passagiers snel vanaf worden gepakt.

Begripvol

Hoewel de installatie van het nieuwe systeem tijdelijk enige overlast met zich meebrengt, reageren de meeste passagiers begripvol of zelfs enthousiast. “We hebben bewust geen al te hoge afzetting gemaakt om de werkplek, zodat aankomende passagiers mee kunnen kijken”, zegt Van der Scheer.

Volgens Duty Operations Officer Gregorio Matthew wordt veel extra personeel ingezet om de tijdelijk veranderde stroming in passagiers in goede banen te leiden. “We hebben extra krachten van buitenaf ingehuurd, maar daarnaast is er ook kantoorpersoneel van BIA zelf, dat na de reguliere werktijden een handje meehelpt”, legt Matthew uit.

Begin

Van der Scheer toont zich enthousiast over de vorderingen. “Dit is nog maar het begin van diverse verbeteringen waaraan wij werken. Er komen betere faciliteiten voor de douane. En voor het stuk na de douane controle gaan we werken aan betere toiletten en wordt het restaurant onder handen genomen. De werkzaamheden in deze fase zullen in totaal zo’n achttien maanden in beslag nemen.