KRALENDIJK – Vanmiddag rond 17:00 uur heeft de Kustwacht, in samenwerking met de Zr.Ms. Groningen, een boot onderschept voor de kust van Bonaire, waarbij een aanzienlijke hoeveelheid drugs en vijf verdachten werden aangetroffen.

De Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) heeft de drugs in beslag genomen en de verdachten gearresteerd. Het onderzoek naar deze zaak is nog in volle gang en er zijn nog geen details vrijgegeven.