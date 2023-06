SGB niet van plan om op anonieme beschuldigingen te reageren

KRALENDIJK- De Raad van Toezicht van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) is niet van plan te reageren op diverse anonieme verdachtmakingen die de afgelopen weken in diverse lokale media zijn verschenen.

“Tegen anonieme beschuldigingen, insinuaties, verwensingen en zelfs harde leugens kan de SGB zich niet verdedigen en de RvT heeft dan ook geen enkele intentie om dat te doen”, zegt Riet Sealy. Zij is voorzitter van de Raad.

Sealy merkt op dat pleidooien voor “eerlijkheid en transparantie” ongeloofwaardig overkomen wanneer de briefschrijver zijn of haar identiteit niet bekendmaakt.

Volgens Sealy zijn er binnen de school ook voldoende mogelijkheden om klachten te uiten of kritische geluiden te laten horen. Er zijn talloze voorbeelden van. “Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbeteringen en kritiek is welkom, maar dit moet openlijk worden gebracht en gebaseerd zijn op feiten. Met anonieme schrijvers kan er geen dialoog plaatsvinden”.

Steun

Sealy merkt ook nog op dat de RvT vierkant achter MBO unit-directeur Liset De Keijzer staat. “De raad van Toezicht handelt objectief en onafhankelijk en op basis van feiten. Zij staat volledig achter De Keijzer en haar inspanningen, om samen met teamleiders en medewerkers op het MBO goed onderwijs te verzorgen”.