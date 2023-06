Afgelopen week meerdere aanhoudingen en ongelukken op Bonaire

KRALENDIJK – Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) meldt dat er afgelopen week twee mensen zijn aangehouden en er diverse ongelukken zijn gebeurd. Ook zijn er twee scooters en een auto gestolen en stond er een boot in brand bij Sorobon.

Op vrijdag 16 juni werd een 29-jarige man met initialen R.R.R.M. aangehouden wegens overtreding van de Wapenwet BES en de Opiumwet BES. De verdachte gedroeg zich verdacht in de buurt van een schoudertas tijdens een bemiddeling. Hierdoor werd overgegaan tot huiszoeking. Hierbij werden munitie en een op cocaïne-lijkende poeder gevonden in een tas. Deze werd in beslag genomen voor verder onderzoek.

In de late avonduren op vrijdag 16 juni vond een aanrijding plaats op de Kaya Nikiboko Noord. Een auto reed tegen een lantaarnpaal en daarna tegen de omheining van een woning aan. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol te zijn en werd aangehouden. Het betreft een 61-jarige man met initialen O.J.E.

Stroomuitval door aanrijding

Een andere aanrijding zorgde voor stroomuitval. Op zondag 18 juni omstreeks 20:45 uur, vond een eenzijdige aanrijding plaats op de Kaminda Gurubu. Een auto reed, om nog onbekende oorzaak, tegen een lantaarnpaal en belandde in het struikgewas langs de weg. Door de impact viel de lantaarnpaal om waardoor ook bedrading losraakte. Dit veroorzaakte stroomuitval in de hele omgeving. De bestuurder van de auto werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Op zaterdag 17 juni vond in de ochtenduren een aanrijding tussen een pick-up en een personenauto plaats op de Kaya Industria. De pick-up reed op de Kaya Industria en wilde links af slaan naar de parkeerplaats van een supermarkt en zag hierbij de aankomende personenauto niet. De bestuurder van de personenauto werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Later bleek dat de bestuurder niet in het bezit was van een geldig rijbewijs en verzekeringsdocumenten. Hij kreeg hiervoor een proces-verbaal.

Op zondag 18 juni rond 23:00 uur vond een aanrijding plaats op de Kaya Korona ter hoogte van de Coromoto kerk. De bestuurder van de auto verklaarde dat hij in noordelijke richting reed op de Kaya Korona toen een tegenligger op hem af kwam rijden. Hij probeerde de tegenligger te ontwijken met als gevolg dat hij tegen de berm reed en de auto over de kop ging en op zijn zijkant tot stilstand kwam. De bestuurder werd ter plekke door het ambulancepersoneel gecheckt en kon daarna naar huis. Al zijn documenten waren in orde.

Meerdere scooters en een auto gestolen

In de middaguren op vrijdag 16 juni werd aangifte gedaan van diefstal van een zwarte scooter van het merk Kymco, model Agility, met kentekennummer MF-1013. De scooter stond voor een appartementen complex aan de Kaya Gilberto F. Croes geparkeerd. De scooter was op slot doormiddel van een kettingslot en een hangslot. Onbekenden hebben tussen 08:30 uur en 14:00 uur de scooter meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Op zondag 18 juni werd aangifte gedaan van diefstal van een scooter van het merk Kymco, model Agility, met kenteken MF-1645. De scooter is bruin ‘metallic’ van kleur. De scooter stond geparkeerd bij een uitgaansgelegenheid aan de Kaya Hermandad en werd tussen 2:00 uur en 9:00 uur meegenomen door onbekenden. De zaak is in onderzoek.

Daarnaast werd er een scooter terug gevonden. Op zaterdag 17 juni kreeg de centrale meldkamer melding over een aangetroffen scooter in de omgeving van Gotomeer. Het betrof een zwarte elektrische scooter met kentekennummer MF-4738. Volgens de melder stond de scooter al ongeveer vier dagen op de locatie. De scooter werd naar het politiebureau gebracht ter bewaring. Is deze scooter van jou? Dan kan je op vertoon van je legitimatiebewijs, rijbewijs en verzekeringsbewijs de scooter ophalen bij het politiebureau.

Op afgelopen 13 mei werd aangifte gedaan van diefstal van een groene auto van het merk Daihatsu, model Feroza. De auto heeft strepen aan de zijkant en een metalen stang voorin. De auto stond op de Kaya Benue geparkeerd en werd door onbekenden meegenomen. De politie doet een oproep om uit te kijken naar deze auto.

Boot in brand

Op zondag 18 juni kreeg de centrale meldkamer in de vroege ochtenduren melding over een boot die op het water bij Sorobon in brand stond. Bij aankomst van de patrouille kon men inderdaad een boot in brand waarnemen, midden op het water. Gezien de situatie was het onmogelijk om de brand te bestrijden. Na een aantal minuten was de boot helemaal afgebrand. Iets later kwam de afdeling Forensisch Onderzoek (FO) van KPCN ter plekke om onderzoek uit te voeren. De boot is met behulp van STINAPA uit het water gehaald. Het onderzoek in de zaak loopt nog.