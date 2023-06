HORECA cursisten Bonaire nemen diploma in ontvangst

KRALENDIJK- Afgelopen donderdag namen 44 cursisten een diploma in ontvangst na het volgen van een HORECA training verzorgd door de Fundashon FORMA.

Het gaat om een samenwerking tussen het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en het instituut voor tweede-kans onderwijs. De cursussen vergroten de kansen van deelnemers op de arbeidsmarkt.

Gedeputeerde Thielman, onder wiens auspiciën het programma tot stand kwam, is blij met het succes van de trainingen. “Voor onze bezoekers is het belangrijk een vast gezicht te zien als ze terugkomen naar het eiland. Daarom willen we juist onze vaste inwoners een kans geven op betere banen en meer waardering in hun werk”.

Ook huidige gedeputeerde van Economie en Toerisme, Jolinda Craane is enthousiast. “Deze mensen zijn erg belangrijk voor Bonaire. Ik hoop dan ook dat iedereen veel zal hebben aan wat ze geleerd hebben. Ook hoop ik dat ze nog verder kunnen groeien in hun ontwikkeling en inkomen”.

Binnenkort gaan nieuwe cursussen van start als onderdeel van het programma.