Jonge Flamingo van Bonaire duikt op in Venezuela

Vogelaars hebben op 3 juni een jonge Caribische flamingo gespot in het P.N. Morrocoy natuurgebied in Venezuela. De flamingo werd geboren en gered op Bonaire.

Het dier droeg een gele plastic ring met inscriptie en een metalen genummerde ring. Na onderzoek blijkt dat de vogel afkomstig is uit Bonaire, waar hij in mei 2022 werd gered en later in juli werd uitgezet in het Cargill Company Sanctuary.

De jonge flamingo werd aangetroffen bij de Punta Brava zoutpan en werd succesvol gefotografeerd door vogelaars Thore Nornberg, Manuel Pérez and Nohelys Díaz. Díaz nam vervolgens contact op met Elly Albers van Bonaire Wild Bird Rehab voor verdere informatie over het dier.

Uit de gegevens bleek dat de vogel in mei 2022 als kuiken was aangetroffen op het strand van Ocean Oasis op Bonaire. Na een succesvolle revalidatie onder leiding Elly Albers werd de vogel voorzien van een ring en vrijgelaten bij het Cargill Company Sanctuary. Dit is de plek waar de broedkolonie van de Bonaire flamingo’s is gehuisvest.

Waarnemingen

De flamingo is de vierde vogel uit Bonaire die is waargenomen voor de kust van Venezuela. Twee werden gemeld 120 km van Bonaire. Deze waarnemingen vonden plaats op respectievelijk 26 september en 20 oktober 2022. Het oudste geringde exemplaar werd waargenomen door vogelwaarnemer Juan Zambrano in de Boca de Uchire Lagoon, op een afstand van 405 km van Bonaire. Dit gebeurde op 11 oktober 2022.

Hoewel de flamingo uitgebreid is bestudeerd, is er in het Caribisch gebied nog geen bewijs van uitwisseling tussen de noordelijke populatie (voornamelijk Mexico, Cuba, Bahamas) en de zuidelijke Caribische populatie (voornamelijk Bonaire, Colombia, Venezuela). De recente waarnemingen van de jonge, op Bonaire geringde flamingo’s bevestigen echter dat deze populaties gedeeld zijn.