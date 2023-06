Onderzoek moet oorzaak brand elektriciteitscentrale Bonaire aantonen

KRALENDIJK – De oorzaak van de recente brand op het terrein van Contour Global bij Karpata is nog onbekend. Onderzoek moet dit aan gaan tonen. De prioriteit lag aanvankelijk bij het herstellen van de elektriciteitsproductie op het eiland. Ondanks de brand is de stroomvoorziening op Bonaire volledig genormaliseerd.

Nader onderzoek moet ook de omvang van de schade aan de centrale bepalen. De centrale had voor de brand een capaciteit van 24 MW uit motoren, 11 MW uit windenergie en binnenkort 5 MW extra aan zonne-energie.

Hoewel enkele of mogelijk meerdere machines in de centrale door de brand zijn uitgevallen, lijkt de capaciteit van de centrale niet beïnvloed. Het eiland is weer volledig van stroom voorzien. Ook na de brand is de productiemix – een variatie tussen windenergie, accu’s en thermische energie – ondanks extreme warmte geen probleem gebleken, volgens het water en elektriciteitsbedrijf WEB Bonaire.

Meer informatie zal beschikbaar zijn zodra de lopende onderzoeken zijn afgerond aldus het energiebedrijf.