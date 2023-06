Windsurf Team Bonaire op het WK in Italië  

SARDINIË – Een groep windsurfers van Bonaire is afgereisd naar het eiland Sardinië in Italië om deel te nemen aan het IFCA WK Slalom Windsurfen voor junioren en jeugd.

Team Bonaire heeft met 7 deelnemers een sterke vertegenwoordiging op het toernooi dat wordt gehouden van 5 t/m 11 juni. Het team bestaat uit windsurfers in de categorieën junior en jeugd.

Ervaring

Voor veel van de deelnemers van Bonaire is het de eerste keer dat ze deelnemen aan een wereldkampioenschap.

“We zijn ontzettend trots dat we Bonaire mogen vertegenwoordigen in Italië en hopen op een mooie week waarin we mooie prestaties kunnen neerzetten en ervaringen kunnen opdoen”, aldus Terrence Seraus.

In herinnering

Het Team Bonaire draagt hun deelname op aan hun vriend en windsurfer, Raim Soliana, ter nagedachtenis aan hem. Hij overleed na een tragisch ongeval op 25 mei 2023. “We missen je hier”