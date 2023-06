In de maand mei 12.609 ‘stay-over’ toeristen op Bonaire

KRALENDIJK – Het toeristenbureau van Bonaire (TCB) meldt dat er in de maand mei in totaal 12.609 bezoekers op het eiland hebben overnacht. Dit waren er 500 meer dan in mei 2019 ofwel een stijging van 4%.

De twee belangrijkste herkomstmarkten van het eiland zijn Nederlandse bezoekers met 5.687 (47,0%) en Amerikaanse bezoekers met 3.041 (25,4%). De Nederlanders kwamen voornamelijk uit de zuidelijke en noordelijke regio’s.

De meeste Amerikaanse ‘stay-over‘ toeristen kwamen uit de staten Florida, New York, Californië, Pennsylvania, North Carolina en Texas.

Verder kwamen er 2.023 (16,9%) bezoekers uit Curaçao.

Duitsland

Duitsland kwam ook naar voren als een belangrijke markt voor Bonaire, met 284 bezoekers in mei, waarmee Duitsland de vierde best presterende markt was.

Secundaire markten, waaronder Aruba, Canada, België, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Colombia en Brazilië, behielden hun marktaandeel in mei 2023, vergelijkbaar met april 2023.

Bezoekers uit de Verenigde Staten bleven gemiddeld zeven nachten slapen, terwijl die uit Nederland gemiddeld veertien nachten verbleven. Verder zijn de meeste Amerikanen boven de 55 jaar en zijn de meeste Nederlanders iets jonger, namelijk boven de 45 jaar.

Er kwamen zestien cruiseschepen in april 2023, met in totaal 41.465 passagiers. De exacte cijfers van de cruisers komen altijd 30 dagen later binnen bij het toeristenbureau, daarom zijn de cijfers van mei nog niet bekend.