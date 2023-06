Nog een week om te stemmen op Caribische projecten voor Appeltjes van Oranje

KRALENDIJK – Er zijn in totaal zeven Caribische kanshebbers voor een appeltje van Oranje, een uit Aruba, een uit Bonaire en vijf projecten uit Curaçao. Mensen kunnen nog een week stemmen op de in totaal 38 kanshebbers in het Koninkrijk.

Het thema van de Appeltjes van Oranje is dit jaar ‘Bruggenbouwers in de Buurt’. De prijs wordt elk jaar door het Oranje Fonds uitgereikt aan succesvolle maatschappelijke en sociale projecten. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Bonaire

Stichting Antriol Avanti is de enige organisatie op Bonaire die zich actief bezighoudt met buurtactiviteiten en het stimuleren van burgerparticipatie. Met het project Duna un man na desaroyo di bo bario (Geef een handje aan de ontwikkeling van jouw buurt) organiseert de stichting verschillende activiteiten.

Zoals de buurt schoonmaken, educatieve cursussen aanbieden onder andere over de wijk Antriol, spelling van Papiamentu, naailessen en schilderen voor jongeren. Deze activiteiten zijn gericht op zowel jongeren als senioren.

Jaarlijks organiseert de stichting een wijkdag, waarbij een groot aantal bewoners deelneemt aan de verschillende activiteiten. Samen met de bewoners heeft de stichting ook gezorgd voor een wijkvlag en een wijklied, wat de saamhorigheid versterkt.

Stichting Antriol Avanti werkt nauw samen met de buurtbewoners om een schone, sociale en aangename wijk te creëren waarin iedereen zich veilig voelt en erbij hoort. Afhankelijk van het initiatief worden de bewoners benaderd en wordt er rekening gehouden met hun interesses.

Het project kan rekenen op de inzet van vijftig vrijwilligers en twee medewerkers.

Stemmen

Het project met de meeste stemmen van het publiek belandt direct bij de laatste tien genomineerden. Uit die laatste tien projecten worden door een jury de drie winnaars gekozen. Die krijgen 25.000 euro en een bronzen Appeltje, dat is ontworpen door prinses Beatrix.

Stemmen kan tot en met 9 juni en de winnaars krijgen uiteindelijk in oktober door koningin Máxima prijzen uitgereikt.

