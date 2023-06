Kiescollege Bonaire stemt unaniem voor PvdA’er Jeroen Recourt

KRALENDIJK – Het kiescollege van Bonaire heeft op 30 mei 2023 om 09.00 uur gestemd voor de Eerste Kamer. Daarbij is unaniem gestemd voor vertegenwoordiging door de Partij van de Arbeid en kandidaat Jeroen Recourt.

De stemkeuze voor de nummer 2 op de PvdA-kandidatenlijst is vanwege zijn sterke affiniteit met het Caribisch gebied en diepgaande kennis.

De kiescolleges hebben invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Vergelijkbaar met de leden van de Provinciale Staten in Europees Nederland. De eilanden van Caribisch Nederland zijn openbaar lichamen en behoren niet bij een provincie. Met de komst van de kiescolleges wordt er in tegenstelling tot vroeger nu medebepaald wie er in de Eerste Kamer komt.

Op Saba werd, net als op Bonaire, unaniem voor de PvdA en Recourt gestemd. Op St.-Eustatius werden vier stemmen uitgebracht op D66 en één op het CDA.

Eerste Kamer

De verkiezing van de leden van de Eerste Kamer, ook wel senaat genoemd, vindt om de vier jaar plaats. De leden van de Eerste Kamer worden dus gekozen door de leden van Provinciale Staten en de kiescolleges op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, en het kiescollege niet-ingezetenen.