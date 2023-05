Pers Bonaire laat minister Schouten tijdens bezoek bewust links liggen 

KRALENDIJK- Het overgrote deel van de lokale pers op Bonaire heeft opzettelijk geen aandacht besteed aan het bezoek van minister Carola Schouten aan het eiland.

Onder de pers valt de laatste tijd een ‘bewindspersonen moeheid’. “We worden elke keer opgetrommeld als er weer een bewindspersoon op het eiland is. Maar eigenlijk is er nauwelijks ooit wat nieuws te horen. Steeds weer dezelfde obligate verhalen over hoe erg de schrijnende armoede is en wat er in de toekomst allemaal gaat gebeuren” zegt een vooraanstaand vertegenwoordiger van de schrijvende pers, die er aan toevoegt de verjaardag van de ezelopvang, die samenvalt met het bezoek van Schouten, positiever en relevanter nieuws te vinden.

Het kritische geluid van de betrokken persvertegenwoordiger krijgt veel bijval van andere media. Als geen ander weet de media hoeveel er de afgelopen jaren allemaal is beloofd, maar ook dat de argumenten om te verdedigen waarom er geen Sociaal Minimum kan worden vastgesteld steeds sleetser en beschamender worden.

Het steekt de pers ook dat er in Nederland weinig is gedaan met de voor lokale begrippen grote protestmars die twee weken terug door onder meer de gezamenlijke vakbonden werden gehouden.

“Het is steeds meer een grote poppenkast. Maar in feite horen we al jaren hetzelfde verhaal. Er wordt nooit een rechtstreeks antwoord gegeven tijdens de strak geregisseerde persconferenties. Altijd weer moeten we aanhoren dat zaken moeilijk liggen, minder eenvoudig zijn dan ze lijken en met veel argumenten waarom zaken niet kunnen. Hoe geloofwaardig zijn we zelf, als pers, als we dit weer klakkeloos aanhoren en niet anders doen dan sociaal-wenselijke antwoorden doorgeven”, zegt een andere vertegenwoordiger van de lokale pers.

Twee personen

Bij de conferentie die minister Schouten bijwoont, zijn precies twee personen van de lokale pers aanwezig: Een journalist in ruste en een fotograaf.