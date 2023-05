Bonaire-avontuur JetAir Caribbean alweer voorbij

KRALENDIJK- De met de nodige fanfare gepresenteerde driehoeksvluchten tussen Curaçao, Aruba en Bonaire lijken alweer voorbij.

De vluchten komen inmiddels niet meer voor in het online boekingssysteem van JetAir en de vluchten worden inmiddels ook niet meer uitgevoerd. Ook staat Bonaire niet langer op de website van de luchtvaartmaatschappij vermeld als één van de bestemmingen waarop wordt gevlogen.

De vluchten van JetAir werden nog maar kort geleden gepresenteerd als samenwerking tussen de luchtvaartmaatschappij, Bonaire International Airport (BIA) en de Tourism Corporation Bonaire (TCB), waarmee in de dringende behoefte aan extra stoelen tussen de ABC eilanden zou worden voorzien.

Geen doorverbinding

Hoewel JetAir bij de lancering van haar vluchten aangaf nu ook een doorverbinding te bieden van en naar Medellín, was de route nooit vanaf Bonaire te boeken. Reizigers op Bonaire zijn steeds aangewezen op andere carriers om vluchten te halen die vanaf Curaçao of Aruba vertrekken. Het nadeel hierbij is dat er geen sprake is van een gegarandeerde verbinding. Wordt de aansluiting gemist door vertraging, dan neemt geen van de betrokken maatschappijen de verantwoordelijkheid voor de gemiste vlucht.