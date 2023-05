Project Water Circles roept bedrijven op om bewezen afvalwaterzuiveringstechnieken te testen op Bonaire

KRALENDIJK – Het project Water Circles gaat binnenkort van start met een pilotproject op Bonaire met kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties. Deze installaties zuiveren afvalwater op een bewezen manier, zodat het op verschillende manieren hergebruikt kan worden. Bedrijven en organisaties worden opgeroepen om hun locatie aan te melden als demoproject, waarmee ze kunnen bijdragen aan het hergebruik van water en een positieve businesscase.

Momenteel is slechts 10% van de huishoudens op Bonaire aangesloten op het rioleringssysteem, waardoor veel afvalwater ongezuiverd in de bodem belandt en schade aanricht aan het milieu.

Het project Water Circles zal vijf kleinschalige afvalwaterzuiveringsinstallaties bouwen voor verschillende toepassingen, zoals hotels, restaurants, wasserijen en woningen buiten het rioleringsgebied. Er wordt samengewerkt met waterexperts en er worden alleen bewezen en betrouwbare technologieën gebruikt.

Het doel is om te laten zien dat deze systemen effectief zijn en voordelen bieden voor het milieu en de kostenbesparing op watergebruik.

Bedrijven en organisaties kunnen hun interesse en locatie aanmelden als demoproject via de website wwfdutchcaribbean.org/watercircles. Op 8 juni wordt er een informatiesessie georganiseerd om meer informatie te verstrekken over het project, de voordelen en het aanmeldproces. Geïnteresseerden dienen hun aanwezigheid voor de sessie te bevestigen via [email protected], vóór 4 juni 2023.

Over Water Circles

Water Circles is een samenwerkingsproject tussen het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA), Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB), Water Alliance en het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL). Het project ontvangt subsidie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en heeft als doel oplossingen te vinden voor het afvalwaterprobleem op Bonaire.