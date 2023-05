Mediawegwijs brengt VR en robotica naar scholen Bonaire voor digitale vaardigheden

KRALENDIJK – Mediawegwijs, een platform voor digitale geletterdheid, is momenteel op Bonaire om lessen in digitale geletterdheid te introduceren op lokale scholen. Met gebruik Virtual Reality-brillen, 3D-pennen en robots wekken zij de nieuwsgierigheid van leerlingen en bieden zij een vernieuwende leeromgeving.

De lessen zijn dynamisch en interactief, ontworpen om creativiteit en probleemoplossend denken bij kinderen te stimuleren. Tegelijkertijd oefenen leerlingen met sommige lessen hun basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Het bespreken van serieuze onderwerpen zoals internetveiligheid, cyberpesten, nepnieuws en gameverslaving (met zowel leerlingen als ouders) maakt ook deel uit van het lesprogramma.

Biko Zantman, één van de vakdocenten van Mediawegwijs, zegt: “Na Sint Eustatius en Saba vinden we het fantastisch om nu ook op Bonaire te zijn. En we zijn van plan om aan het einde van het jaar terug te komen om meer scholen te helpen lessen over mediawijsheid te implementeren.” Mediawegwijs streeft ernaar alle kinderen de kans te geven om verantwoordelijke en goed geïnformeerde digitale burgers te worden.