Viering van de vrijheid met een speciale Vrijheidsmaaltijd in Rincon bij Cocari

RINCON – Op 4 mei herdenkt Nederland de slachtoffers van oorlogen en onderdrukking. Op 5 mei vieren we de vrijheid en onze democratie. Dit jaar was er een bijzonder evenement georganiseerd in Rincon bij Cocari, waar een Vrijheidsmaaltijd werd geserveerd.

Twintig ouderen uit Rincon hadden de uitnodiging aangenomen om deel te nemen aan de Vrijheidsmaaltijd. Tijdens deze maaltijd stonden zij samen stil bij de herinneringen aan de oorlog en de bevrijding. Arthur Sealy verzorgde een inleidende toespraak, waarin hij de betekenis van vrijheid benadrukte en het belang van het herdenken van de oorlogsslachtoffers.

Aansluitend kregen de ouderen een filmpje te zien over de oorlog in de Cariben, waarna er een levendige discussie ontstond over hun persoonlijke ervaringen en herinneringen. De bijeenkomst werd afgesloten met het gezamenlijk nuttigen van de zogenaamde Vrijheidssoep, die speciaal voor deze gelegenheid was bereid.