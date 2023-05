Dodenherdenking op Bonaire: ‘Laten we beschermen wat we nu hebben’

KRALENDIJK – Bij de voet van de kade Chiku Mercelina, ter hoogte van het Wilhelminapark, vond vandaag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. Tijdens deze plechtige ceremonie werden toespraken gehouden en kransen gelegd ter nagedachtenis aan de slachtoffers van oorlog en geweld.

Dominee Alex Senchi opende de herdenking met een boodschap van hoop en dankbaarheid voor de vrijheid die men tegenwoordig geniet op Bonaire en in de rest van de wereld. Hij benadrukte het belang van het doorgeven van deze vrijheid aan de jongere generaties en het koesteren van harmonie en respect voor elkaar.

Waarnemend gezaghebber Reynolds Oleana stond stil bij het feit dat het inmiddels 76 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Hij benadrukte dat de gevolgen van oorlog nog steeds voelbaar zijn en dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. “Laten we beschermen wat we nu hebben”, aldus Oleana.

Jan Helmond, waarnemend Rijksvertegenwoordiger, riep op tot het erkennen en herdenken van het verdriet van de slavernij en het belang van respect voor elkaar. Hij benadrukte dat men gezamenlijk moet streven naar een leven zonder oorlog en geweld.

Na de toespraken werden kransen gelegd door diverse instanties, waaronder de Veteranen Vereniging Bonaire, de Kustwacht, Koninklijke Marechaussee, Korps Politie Caribisch Nederland en het Hoofd Belastingdienst Douane Caribisch Nederland. De herdenking werd afgesloten met een ontroerend gedicht, voorgedragen door studenten Ezjenaizja Martijn, Radinka Alberto en Rusaini Nicacia van SGB-SLP.