Toerismecijfers Bonaire ook in april weer in de plus

KRALENDIJK- De Tourism Corporation Bonaire (TCB) meldt dat Bonaire in april 2023 in totaal 15.411 verblijfsbezoekers heeft verwelkomd. In april 2019 werden 14.100 verblijfsbezoekers geregistreerd. Er zijn dit jaar 9% meer verblijfsbezoekers geregistreerd dan in april 2019.

De twee grootste bronmarkten van het eiland zijn de Nederlandse bezoekers, 6.701 in totaal (43%) en 3.252 Amerikaanse bezoekers (21%). Nederlandse verblijfstoeristen kwamen voornamelijk uit de zuidelijke en noordelijke provincies van Nederland, terwijl de meeste van de Amerikaanse verblijfsbezoekers uit Florida, New York, Californië, Pennsylvania, North Carolina en Texas kwamen.

Vanuit buureiland Curaçao kwamen 2.832 bezoekers naar Bonaire, ofwel 18% van het totaal aantal bezoekers.

Volgens de TCB doet ook Aruba het goed als markt voor Bonaire. In totaal kwamen er 562 verblijfsbezoekers uit Aruba aan in april, waarmee Aruba de vierde best presterende markt werd.

TCB merkt op dat culturele festiviteiten van het eiland, zoals de Dia di Rincon, een belangrijke rol hebben gespeeld bij het aantrekken van meer bezoekers van de voormalige Nederlandse Antillen, waardoor het diverse toeristenaanbod op het eiland verder werd vergroot.

Secundaire markten, waaronder Duitsland, Canada, België, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, behielden hun marktaandeel in april 2023, vergelijkbaar met maart 2023.

Cruisetoerisme

In maart 2023 hebben 29 cruiseschepen Bonaire bezocht, met in totaal 67.625 passagiers aan boord.