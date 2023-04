Succesvolle viering van Dia di Antriol op Bonaire

KRALENDIJK – De officiële viering van Dia di Antriol begon op donderdagochtend met het volkslied van Bonaire, uitgevoerd door Raiza Wilsoe en later Marivee Anthony, gevolgd door het volkslied van de wijk Antriol.

Vervolgens sprak Lupe Martis, voorzitter van de Avanti Foundation, die onder meer opmerkte dat er veel ontwikkeling in de wijk is. “Er is veel ontwikkeling te zien in de wijk en veel bouwprojecten. Ik moet echter opmerken dat het deel van het schoonhouden van de wijk niet in orde is. De wijkagent van Antriol, Lee Anthony, heeft veel geholpen bij de ontwikkeling van de wijk. We moeten blijven werken om de wijk mooi te houden. We moeten bij onszelf beginnen.”

Gedeputeerde James Kroon reikte enkele sportprijzen uit die werden uitgereikt op Dia di Antriol. “Verschillende wijken nu hun ‘eigen’ dag en we hopen dat meer wijken het voorbeeld van onder meer Antriol volgen. Ook ik zie dat er dingen zijn die meer aandacht nodig hebben in de wijk Antriol. Gefeliciteerd met deze dag. Laten we samenwerken voor een beter Bonaire,” zei Kroon in zijn toespraak.

Met de focus op mensen werden ook twee personen uitgekozen en bedankt voor hun bijdrage: Rosemary Winklaar en Guillermo Montero. De laatste was overigens niet aanwezig op de locatie.

Samenwerking

Waarnemend gezaghebber Nolly Oleana hield ook een korte toespraak. Oleana benadrukte dat het belangrijk is dat mensen samenwerken om bepaalde zaken te organiseren, en noemde als voorbeeld hoe een wijk haar eigen speeltuin kan realiseren. Oleana feliciteerde de aanwezigen met de viering van Dia di Antriol.

Na het officiële gedeelte ging het optreden van Ace Kids op het podium verder.