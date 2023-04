Junela Nicolaas uitgeroepen tot tweede winnaar van het Bonaire Friends Programma

KRALENDIJK – Junela Nicolaas is de tweede winnaar geworden van het Bonaire Friends Programma. Dit initiatief heeft als doel om lokale inwoners te erkennen en bezoekers aan te moedigen positieve verhalen te delen over hun ervaringen met de lokale bevolking op het eiland.

Mike en Suzanne Baach, bezoekers van o.a. het Courtyard by Marriott, nomineerden Junela vanwege haar uitzonderlijke gastvrijheid. Het stel ontmoette Junela enkele jaren geleden voor het eerst toen ze bij het hotel werkte. Haar service zorgde ervoor dat Mike en Suzanne Baach zich welkom en gewaardeerd voelden. Nicolaas herkende het stel jaren later toen ze aan het werk was op het vliegveld. Dit maakte diepe indruk op het echtpaar Baach.

De Bonaire Friends campagne is een doorlopende uitnodiging aan bezoekers om hun verhalen te delen over lokale bewoners die hun ervaring op het eiland onvergetelijk hebben gemaakt. Bezoekers worden aangemoedigd om hun verhalen, foto’s of video’s in te sturen naar de speciale Bonaire Friends pagina op https://bonaireisland.com/bonaire-friends/.