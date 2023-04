Classical Music Board maakt nieuwe start op Bonaire

KRALENDIJK- Bach, Mozart, Faassen, Spaanse, Cubaanse klanken én klanken van Bonaire boden een muzikaal festijn voor het gehoor met een nieuwe start van de Classical Music Board.

Met verstilling, maar ook met vrolijke klanken en zelfs muziek van de Simadan. Voorzitter Esther Bernabela wees de weg: muziek maken is op weg gaan naar Pasen en op weg gaan naar de nieuwe tijd. En muziek dat was er: op de piano door Hans Faassen en Claudia Cassier, een fenomenaal spelende Adriana Oliveira op de melodieus klinkende altsaxofoon, Terence de Hasseth op gitaar, Marian Passchier op het orgel, en Amancio Batta en Elvin Marchena met een diversiteit aan percussie-instrumenten.

De lokale muziekgroep Kulturando onder leiding van Francis Domacase heette de talrijke bezoekers buiten al welkom. Pure klassieke klanken werden in het concert afgewisseld met muziek uit de regio en met fantasievolle bewerkingen.

Interesse

Er was zoveel interesse in de muzikale bijeenkomst, dat enkele muziekliefhebbers buiten moest blijven staan. Op zondagmiddag 28 mei is er weer een volgende muzikale bijeenkomst.