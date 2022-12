De leukste activiteiten en evenementen op Bonaire vind je op onze UitAgenda

In onze UitAgenda vind je de laatste evenementen op Bonaire. Woon je op Bonaire of ben je op vakantie en benieuwd wat er allemaal te doen is? Wij zetten activiteiten op de agenda met workshops, thema avonden, concerten, festivals, markten en andere evenementen.

Wij zien niet alles, dus sta je er toch niet tussen en wil je als ondernemer een evenement plaatsen in onze agenda, stuur gewoon je poster en tekst naar [email protected] en wij zetten jouw event gratis in onze UitAgenda.

Er zijn evenementen die elke week terugkeren zoals elke donderdag de Latin Night bij Cuba Compagnie, elke donderdag de tafel BBQ op het strand van de Hang Out Beach Bar, elke maandag de BBQ Night bij Rum Runners restaurant en elke zaterdag en zondag is er een heerlijk ontbijt buffet bij Oscar Lighthouse restaurant. Ook Foodies Friday is terug met LIVE muziek en heerlijke daghappen!

Wist je dat Bonaire.nu ruim 119.000 lezers heeft per maand? Wil je dus een groter bereik? Probeer dan eens je evenement tussen het nieuws te plaatsen. Sander kan je hier alles over vertellen, stuur hem een mailtje voor alle mogelijkheden [email protected]