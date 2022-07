KRALENDIJK – Het Gemeenschappelijk Hof kreeg in 2021 in Eerste Aanleg minder zaken te verwerken dan in het jaar 2019, voor corona. In het jaarverslag dat vandaag is gepubliceerd blijkt dat er vorig jaar in Eerste Aanleg ruim 31.000 zaken zijn aangebracht. Dat was in 2019 net iets meer dan 39.000. Ruim 7.500 zaken minder.

De grootste daling was in het strafrecht, daar werden in 2021 6.682 zaken minder voor de rechter gebracht dan in 2019. In totaal waren er bijna 22.000 strafzaken in 2021.

Het aantal civiele zaken daalde van ruim 8.500 zaken in 2019 naar bijna 7.200 zaken vorig jaar. In het bestuursrecht steeg het aantal zaken juist. Van 2301 in 2019 naar bijna 3.000 in 2020. De stijging begon al in 2020.

Het Gerecht in Eerste Aanleg behandelt niet alleen straf-, bestuurs- en civiele zaken, maar ook overtredingen. Dat aantal daalde vorig jaar met bijna 5.000 ten opzichte van 2019. In totaal werden er bijna 15.000 bekeuringen door de rechtbank vorig jaar afgehandeld.

Hoger Beroep

Ruim 3,6 procent van alle zaken in Eerste Aanleg is in 2021 daarna aanhangig gemaakt in Hoger Beroep. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2019 (3,4%).

Het aantal Hoger-beroepszaken bedroeg in 2021 ruim 1.100. Dat zijn bijna 200 zaken minder dan in 2019, toen er nog ruim 1.300 hoger-beroepszaken werden ingediend. Het aantal strafzaken daalde van 333 naar 302, het aantal bestuursrechtzaken daalde van 407 naar 312 en het aantal civiele zaken van 587 naar 521.