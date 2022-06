Parelwitte zandstranden, de Caribische Zee en een heerlijk klimaat met bijna gegarandeerd zonneschijn. Dat zijn de perfecte ingrediënten voor een bruiloft op Bonaire. Het eiland leent zich uitstekend om elkaar het ja-woord te geven. Wil jij ook trouwen in een tropische setting op Bonaire, lees dan wat je vooraf moet regelen voor het feest kan beginnen.

Zie jij jezelf al staan met jouw voeten in het zand, op een fantastisch strand op jouw mooiste dag? Of geef jij liever het ja-woord in het prachtige, historische Pasangrahan (gemeentehuis van Bonaire) of in een kerk. Ook kun je voor gemak kiezen en trouwen bij een hotel met alle faciliteiten bij de hand. Op Bonaire is het allemaal mogelijk, je kunt namelijk zelf jouw trouwlocatie kiezen.

Trouwen op Bonaire, wat moet je regelen

Foto: Canva

Om te kunnen trouwen op Bonaire moet je vooraf een aantal zaken regelen. Allereerst begin je met een huwelijksaangifte bij het Openbaar Lichaam Bonaire. Dit wordt, net als in Nederland, ondertrouw genoemd en moet minimaal 2 weken voor het huwelijk gebeuren. Dit doe je door het Aanvraagformulier Aangifte Huwelijk online in te vullen en te versturen. Wonen jullie niet op Bonaire, dat moet je per e-mail contact opnemen met de afdeling Burgerzaken op Bonaire via [email protected]

Daarnaast moet je de volgende documenten van beide partners aanleveren bij de huwelijksaangifte:

kopie geldig identiteitsbewijs (paspoort) van beiden

recent afschrift van de geboorteakte van beiden

indien eerder getrouwd: officieel bewijs dat het partnerschap/huwelijk beëindigd is: echtscheidingsakte of overlijdensakte

woon je niet op Bonaire: een recent afgegeven verklaring van domicilie, nationaliteit en burgerlijke staat en een verklaring van huwelijksbevoegdheid

Wil je meer lezen over alle voorwaarden om te kunnen trouwen op Bonaire, lees dan verder op de website van de overheid van Bonaire.

Weddingplanner op Bonaire

Foto: Canva

Een bruiloft op afstand regelen kan best lastig zijn. Hoe regel je bijvoorbeeld de leukste locatie voor jouw feest? Wie moet de catering verzorgen? Waar vind je de lekkerste taart? Wie is de beste fotograaf? En wat is er mogelijk qua vervoer op de grote dag? Veel vragen die op je afkomen wanneer je wilt gaan trouwen op Bonaire.

Gelukkig zijn er op Bonaire weddingplanners die al deze taken kunnen overnemen. Ze kunnen je van advies voorzien over de meest mooie plekken om te trouwen, de beste cateraar voor jou selecteren en het vervoer tot in de puntjes verzorgen. Daarnaast kunnen weddingplanners ook getuigen voor jullie huwelijk regelen. Vaak krijgen deze lokale weddingplanners ook nog eens korting bij leveranciers, dus dat scheelt ook nog eens in jouw budget. Maar bovenal is het wel zo relaxt om iemand in de arm te nemen om jouw mooiste dag een groot succes te laten worden.

Wat kost trouwen op Bonaire

Foto: Canva

Een schitterde trouwjurk, fonkelende ringen, een taart om je vingers bij af te likken, een vijfgangendiner, een DJ of band…trouwen kun je zo duur (en goedkoop) maken als je zelf wilt. Natuurlijk bepaalt ook het aantal gasten hoeveel jullie huwelijk gaat kosten. Naast deze kosten zijn er ook een aantal andere kosten waar je rekening mee moet houden wanneer je op Bonaire gaat trouwen.

Zo bepaalt de locatie waar jullie de huwelijksvoltrekking willen laten plaatsvinden een gedeelte van de kosten. Trouwen in de trouwzaal van de Afdeling Burgerzaken van Bonaire kan op maandagmorgen om 8:00 uur en 8:30 uur gratis. Het gaat dan om een korte ceremonie met alleen een jawoord en het ondertekenen van de akte. Hierbij mogen alleen het bruidspaar en de getuigen aanwezig zijn. De optie om gratis te trouwen is alleen beschikbaar voor mensen die op Bonaire wonen. Ga jij liever voor een mooie buitenlocatie, houd dan rekening met extra kosten voor de voltrekking van het burgerlijk huwelijk.

Naast de benodigde papieren en de kosten van het sluiten van het huwelijk moet je ook rekening houden met reiskosten. Woon je in Nederland dan zal je vliegtickets naar Bonaire moeten boeken. Daarnaast heb je onderdak nodig, voor jezelf en eventueel ook voor jouw getuigen en bruiloftsgasten. Kies bijvoorbeeld voor een heerlijk hotel op Bonaire, waar je samen met jouw gasten kunt verblijven, maar toch voldoende privacy hebt om je rustig te kunnen voorbereiden op jouw grote dag.

Huwelijksreis naar Bonaire

Foto: Canva

Na de voltrekking van het huwelijk op Bonaire is het eiland dé perfecte locatie voor een heerlijke honeymoon. Geniet na van jouw mooiste dag op een heerlijk strand met palmen en laat je volledig in de watten leggen. Maar ook wanneer je in Nederland al getrouwd bent, is Bonaire een heerlijke plek om jouw huwelijksreis door te brengen.

Kortom, wil jij jouw mooiste dag nog bijzonderder maken, ga trouwen op Bonaire!

