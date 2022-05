TUI heeft momenteel een Vakantiegeld Actie waarbij zij 50 euro korting per boeking geven op een vakantie naar Bonaire. Naast korting op vakanties naar Bonaire wordt er op nog veel meer (verre) reizen, waaronder rondreizen, city trips en cruises voordeel geboden. Dit is dus hét moment om jouw vakantie te boeken.

De korting geldt uitsluitend wanneer de vakantie voor de productgroepen zonvakantie en verre reizen in combinatie met een vlucht (in het geval van Bonaire met TUI Fly) vanaf een Nederlandse luchthaven is geboekt. Om in aanmerking te komen voor de korting moet tijdens de boeking een kortingscode ingevuld worden. De kortingsactie van TUI duurt nog tot 3 juni aanstaande.

De korting komt nog eens bovenop andere kortingen, en geldt dus ook op last minute vakanties. Mensen die reeds een boeking hebben gemaakt komen niet meer in aanmerking voor deze korting. Lees hier alle actievoorwaarden van de Vakantiegeld Actie.

