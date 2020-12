Foto BIA

Kralendijk – Het verbod om directe vluchten uit de Verenigde Staten op Bonaire toe te laten is tot en met 15 januari 2021 verlengd.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft het uitstel in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. “De Ministeries van VWS, J en V, BZK en I enW werken in overleg met de eilanden aan het instellen van een instrument dat de vliegverboden zal opvolgen. Dit alternatieve instrument zal de mogelijkheid tot reizen naar de BES-eilanden vergroten en tevens voorkomen dat dit tot grootschalige import van Covid-besmettingen leidt. De inwerkingtreding van een geschikt alternatief zal niet plaats kunnen vinden op de in de vorige brief genoemde datum van 15 december, omdat dit alternatief nog niet voor handen is. Op dit moment wordt verwacht dat een alternatief in werking kan treden per 15 januari 2021. Op basis hiervan heb ik, op aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en in afstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken, besloten om de geldende beperkingen voor luchtverkeer met passagiers te verlengen tot 15 januari 2021 18.00 uur plaatselijke tijd. Er is geen wijziging in de lijst met landen waarvoor het verbod geldt.”

Op Bonaire zijn sinds maart van dit jaar geen vluchten uit de VS geland. Het toerisme uit de VS is belangrijk voor het eiland. Bonaire kampt met tegenvallende inkomsten sinds het vliegverkeer aan banden is gelegd.

Op 16 november 2020 heeft het Bestuurscollege een brief naar verschillende ministeries in Den Haag gestuurd. In de brief is verzocht het luchtruim verbod voor de Verenigde Staten en Canada op te heffen, zodat dit vliegverkeer weer op gang kan komen.

