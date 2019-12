Muzikaal ‘Barí-feest 2019’ van start

7 Gedeeld

Foto uit 2015 Mangazina di Rei

Kralendijk – De sectie cultuur ‘SKAL’ van het openbaar lichaam Bonaire maakt in samenwerking met de Tourism Corporation Bonaire de opening bekend van het Barí-tijdperk 2019. Het Barí-feest vindt plaats op zaterdag 21 december 2019 van 20:00 tot 23:00 ‘s avonds in het Wilhelminapark. Het feest is gratis en iedereen is welkom!

In haar cultuurbeleidsnota legt het Bonairiaanse eilandbestuur de nadruk op behoud van de culturele gewoontes en tradities van ons eiland.

Het belangrijkste doel van het ‘Barí-feest’ is om zowel jongeren als volwassenen te stimuleren om deel te nemen aan de traditie van het bezingen van gebeurtenissen die in de loop van het jaar hebben plaatsgevonden en om mee te helpen deze traditie te behouden. Door dit te doen stimuleren wij de creativiteit bij het componeren van liederen en doen wij deze herleven en zorgen wij ervoor dat deze unieke traditie van onze ‘barí’ gewaarborgd wordt.

Dit jaar vindt het ‘Barí-feest’ plaats op zaterdag 21 december 2019 van 20.00 u. tot 23.00 u. ‘s avonds in het Wilhelminapark. Als speciale attractie zullen er optredens zijn van de barí-groep van de Stichting Mangazina di Rei, de barí-groep van de Eso en Nel Piar en zijn barí-groep.

De gehele Bonairiaanse gemeenschap wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het ‘Barí-feest 2019’. Het is helemaal gratis. Op deze manier verklaart de sectie cultuur ‘SKAL’ van het Openbaar Lichaam Bonaire in samenwerking met de Tourism Corporation Bonaire het Barí-tijdperk 2019 voor geopend.